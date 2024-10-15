В Израиле произошла самоподрывная атака

Палестинский канал, ссылаясь на израильские СМИ, сообщил, что стрельба, которую совершил молодой палестинец на улице недалеко от Ашдода на юге Израиля, привела к ранению двух полицейских израильского режима.

Телеканал «Аль-Арабия» также сообщил, что стрельба произошла в двух местах на улице 4 в Ашдоде на юге Израиля, в результате чего два офицера полиции получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Кроме того, телеканал «Аль-Джазира», ссылаясь на радиостанцию Армии обороны Израиля, сообщил, что в результате стрельбы в двух точках недалеко от Ашдода три израильтянина получили ранения, а нападавший был убит.