15 окт. 2024 г., 13:35
Новости ID: 85628628
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Израиле произошла самоподрывная атака

15 окт. 2024 г., 13:35
Новости ID: 85628628
В Израиле произошла самоподрывная атака

Тегеран, 15 октября, ИРНА - Израильские СМИ сообщалит о проведении самоподрывной атаки в Израиле, в результате которой погиб один офицер полиции и ещё пять израильтян получили ранения.

Палестинский канал, ссылаясь на израильские СМИ, сообщил, что стрельба, которую совершил молодой палестинец на улице недалеко от Ашдода на юге Израиля, привела к ранению двух полицейских израильского режима.

Телеканал «Аль-Арабия» также сообщил, что стрельба произошла в двух местах на улице 4 в Ашдоде на юге Израиля, в результате чего два офицера полиции получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Кроме того, телеканал «Аль-Джазира», ссылаясь на радиостанцию Армии обороны Израиля, сообщил, что в результате стрельбы в двух точках недалеко от Ашдода три израильтянина получили ранения, а нападавший был убит.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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