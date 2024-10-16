Тегеран призвал страны ШОС к решительным действиям против преступлений Израиля и экономического терроризма США

Министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабак, возглавляющий иранскую делегацию на 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС назвал явное вторжение израильского режима в Ливан и Газу, а также жестокое убийство невинных женщин и детей, полным примером геноцида, выходящим за рамки нарушения всех норм международного права и прав человека, а также угрозой миру и международной безопасности.

«Агрессивные действия сионистского режима против интересов одного из членов ШОС, т.е. Исламской Республики Иран, на которые был дан решительный ответ, являются ярким примером угрозы и нарушения мира, что негативно сказывается на международной безопасности. Поэтому членам организации следует более серьезно обратить внимание на действия и преступления сионистского режима и отреагировать на них», - отметил Атабак.

По словам главы иранской делегации, новая администрация Исламской Республики Иран, приоритизируя политику соседства, стремится к устойчивой интеграции с государствами региона, включая членов ШОС. Он отметил, что Иран готов предложить свои стратегические и геополитические возможности, такие как квалифицированная рабочая сила, энергетические преимущества, научные и технологические достижения, а также свое выдающееся положение в области коммуникаций и транзита для содействия развитию и процветанию региона.

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана на сегодняшнем заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство правительства Пакистана, а также поздравил Беларусь с ее вступлением в ШОС и Россию с новым председательством в Совете глав правительств ШОС.