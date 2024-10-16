16 окт. 2024 г., 07:39
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85629253
T T
0 Persons

Россия призвала к давлению на коалицию во главе с США для стабилизации в Йемене

16 окт. 2024 г., 07:39
??????? ID: 85629253
Россия призвала к давлению на коалицию во главе с США для стабилизации в Йемене

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Реальная стабилизация обстановки в близлежащих к Йемену акваториях достижима при давлении на участников коалиции во главе с США и Великобританией, которая неизбирательно атакует территорию этой страны. Об этом как передает ТАСС заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Йемену.

"Убеждены, что для реальной стабилизации обстановки в близлежащих к Йемену акваториях не меньшее давление следует оказывать и на участников так называемой коалиции во главе с Соединенными Штатами и Великобританией, продолжающей еженедельно и весьма неизбирательно атаковать территорию этой суверенной страны в нарушении норм международного права. Осуществление ими подобной подрывной деятельности наводит на мысль о реальных мотивах, которые, очевидно, явно далеки от достижения подлинного урегулирования в Йемене в рамках имеющихся параметров. Впрочем, по схожей методичке наши западные партнеры работают и продолжают работать в других странах региона", - подчеркнул он.

Небензя также подтвердил неизменность позиции России относительно поддержки безопасности международного судоходства в Красном море, Аденском заливе и остальных акваториях. "Выступаем за то, чтобы йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" прекратило любые действия, препятствующие свободе навигации и представляющие опасность для коммерческих судов, включая топливные танкеры. Призываем немедленно освободить судно Galaxy Lida и его экипаж", - добавил он.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .