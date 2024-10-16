Россия призвала к давлению на коалицию во главе с США для стабилизации в Йемене

"Убеждены, что для реальной стабилизации обстановки в близлежащих к Йемену акваториях не меньшее давление следует оказывать и на участников так называемой коалиции во главе с Соединенными Штатами и Великобританией, продолжающей еженедельно и весьма неизбирательно атаковать территорию этой суверенной страны в нарушении норм международного права. Осуществление ими подобной подрывной деятельности наводит на мысль о реальных мотивах, которые, очевидно, явно далеки от достижения подлинного урегулирования в Йемене в рамках имеющихся параметров. Впрочем, по схожей методичке наши западные партнеры работают и продолжают работать в других странах региона", - подчеркнул он.

Небензя также подтвердил неизменность позиции России относительно поддержки безопасности международного судоходства в Красном море, Аденском заливе и остальных акваториях. "Выступаем за то, чтобы йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" прекратило любые действия, препятствующие свободе навигации и представляющие опасность для коммерческих судов, включая топливные танкеры. Призываем немедленно освободить судно Galaxy Lida и его экипаж", - добавил он.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.