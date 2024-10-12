12 окт. 2024 г., 19:09
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85625675
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Норвегия осудила израильский режим за нарушение военных законов

12 окт. 2024 г., 19:09
Новости ID: 85625675
Норвегия осудила израильский режим за нарушение военных законов

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, осудив нападения сионистского режима в секторе Газа, назвал эту войну «варварской» и потребовал положить конец нарушению законов войны со стороны этого режима .

«Жестокая война Израиля в секторе Газа включает в себя неизбирательные и непропорциональные нападения, а также действия, которые мешают людям получать гуманитарную помощь», — говорится в заявлении главы МИД Норвегии.

Он добавил, что власти израильского режима препятствуют доставке продовольствия и необходимой помощи палестинскому народу, а также препятствуют доступу к продовольствию и основной чрезвычайной помощи.

Министр иностранных дел Норвегии отметил, что ммирные жители, больные и раненые должны получать поддержку, питание и необходимую медицинскую помощь.

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