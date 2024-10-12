Норвегия осудила израильский режим за нарушение военных законов

«Жестокая война Израиля в секторе Газа включает в себя неизбирательные и непропорциональные нападения, а также действия, которые мешают людям получать гуманитарную помощь», — говорится в заявлении главы МИД Норвегии.

Он добавил, что власти израильского режима препятствуют доставке продовольствия и необходимой помощи палестинскому народу, а также препятствуют доступу к продовольствию и основной чрезвычайной помощи.

Министр иностранных дел Норвегии отметил, что ммирные жители, больные и раненые должны получать поддержку, питание и необходимую медицинскую помощь.