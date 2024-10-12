Иранская спортсменка выиграла золото на Азиатских играх по академической гребле

Одержав победу над соперницами из Казахстана, Гонконга, Узбекистана, Вьетнама и Таиланда, Новрузи заняла первое место в азиатских соревнованиях, показав время 08:02:72. Узбекистан и Гонконг заняли второе и третье места.

Тем временем Фатеме Моджаллал, еще один член иранской сборной по гребле, заняла второе место в одиночной весовой категории среди женщин в тяжелом весе.

Иранская спортсменка завоевала золото на Азиатских играх по гребле

Моджаллал одержала победу над соперницами из Китайского Тайбэя, Узбекистана, Гонконга и Японии, но не смогла обойти мощную представительницу Китая.

Моджаллал финишировала со временем 07:50:70 и получила серебряную медаль, а Узбекистан занял третье место.

Также иранская женская сборная заняла второе место в четверной весовой категории и завоевала серебро в Азии.

Иранская команда из пяти спортсменов посетила чемпионат Азии по гребле, который проходит в узбекском городе с 10 октября в течение пяти дней.