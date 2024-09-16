"Гаарец": Ракета Йемена выявила недостатки в израильской системе ПРО

Движение "Ансар Аллах", по признанию израильской службы внутренней безопасности (ШАБАК), расширило свой ракетный потенциал таким образом, что теперь может обстреливать центральную часть Израиля.

Служба безопасности Израиля предупредила, что высокая ракетная мощь и дроны "Ансар Аллах" увеличивают угрозу для Израиля.

«Йеменские беспилотники доказали свою эффективность в нанесении ударов по Тель-Авиву и убийстве израильтян», - заявили в ШАБАК.

Одновременно израильские СМИ сообщили о десятках раненых израильтян, которые получили травмы во время бегства в укрытия после ракетного обстрела Тель-Авива со стороны "Ансар Аллах".