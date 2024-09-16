16 сент. 2024 г., 10:36
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85597951
T T
1 Persons

Теги

"Гаарец": Ракета Йемена выявила недостатки в израильской системе ПРО

16 сент. 2024 г., 10:36
Новости ID: 85597951
"Гаарец": Ракета Йемена выявила недостатки в израильской системе ПРО

Тегеран, 16 сентября, ИРНА – Ракета, запущенная из Йемена по Израилю, выявила серьезные недостатки в израильской системе обороны. Об этом написала в воскресенье вечером израильская газета "Гаарец".

Движение "Ансар Аллах", по признанию израильской службы внутренней безопасности (ШАБАК), расширило свой ракетный потенциал таким образом, что теперь может обстреливать центральную часть Израиля.

Служба безопасности Израиля предупредила, что высокая ракетная мощь и дроны "Ансар Аллах" увеличивают угрозу для Израиля.

«Йеменские беспилотники доказали свою эффективность в нанесении ударов по Тель-Авиву и убийстве израильтян», - заявили в ШАБАК.

Одновременно израильские СМИ сообщили о десятках раненых израильтян, которые получили травмы во время бегства в укрытия после ракетного обстрела Тель-Авива со стороны "Ансар Аллах".

1 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .