Пезешкиян: нам нужно реализовать соглашения о безопасности между Ираном и Ираком

Масъуд Пезешкиян на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани сказал: "У нас были очень хорошие встречи с премьер-министром и уважаемым президентом Ирака, и это была очень хорошая возможность для меня как президента Исламской Республики Иран посетить братскую страну Ирак в качестве моего первого зарубежного визита".

Президент подчеркнул: "Мы будем привержены соглашениям и будем настойчиво добиваться их реализации в Иране. Не должно быть никаких проблем в этом отношении. Я буду на связи с братом, господином Судани, по этому вопросу".

Президент, заявив, что сотрудничество для борьбы с терроризмом ИГИЛ и контрабандой будет усилено, сказал: "Были выявлены недостатки в предыдущих соглашениях, и подчеркивается необходимость их устранения".

Пезешкиан подчеркнул: "Если мы будем вместе, мы сможем предотвратить падение в огонь; мы стремимся к независимому, суверенному и безопасному Ираку. Мы подчеркиваем наличие искренности, дружественной и братской атмосферы, а также процветание в этой стране".

Он также заявил, что преступления сионистского режима в секторе Газа показывают лживость западных стран и международных организаций, которые заявляют о правах человека, отметив, что этот режим совершает преступления против женщин, детей и пожилых людей и атакует школы и больницы американскими и европейскими бомбами.