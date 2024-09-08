8 сент. 2024 г., 19:03
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ХАМАС: операция на КПП у Иордании является ответом на холокост, устроенный в секторе Газа и на Западном Берегу

8 сент. 2024 г., 19:03
??????? ID: 85590708
ХАМАС: операция на КПП у Иордании является ответом на холокост, устроенный в секторе Газа и на Западном Берегу

Тегеран, 8 сентября. ИРНА — Движение ХАМАС назвало стрельбу, устроенную иорданским водителем грузовика на контрольно-пропускном пункте между Иорданией и Западным берегом, в результате которой погибли трое израильтян ответом на холокост, устроенный в секторе Газа и на Западном Берегу реки Иордан.

 «Героическая операция, проведенная иорданским гражданином, является естественным ответом на холокост, учиненный нацистским сионистским врагом против нашего народа в секторе Газа и на оккупированном Западном Берегу, а также на его планы по изгнанию и иудаизации мечети Аль-Акса», говорится в заявлении ХАМАС.

«Операция по пересечению границы на КПП Караме является подтверждением неприятия арабскими народами оккупации, ее преступлений и ее амбиций в Палестине и Иордании», - говорится в заявлении ХАМАС.

«Скорбя по героическому мученику, который возглавил операцию, мы призываем народ нашей арабской и исламской нации восстать и отвергнуть агрессию и войну на уничтожение против нашего народа в секторе Газа, а также яростное нападение на наш народ в секторе Газа и оккупированном Западном берегу», заявили в ХАМАС.

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