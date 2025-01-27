27 янв. 2025 г., 09:49
Journalist ID: 5621
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Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном продлевается до 18 февраля

27 янв. 2025 г., 09:49
??????? ID: 85731764
Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном продлевается до 18 февраля

Тегеран, 27 января, ИРНА – В канцелярии премьер-министра Ливана сообщили о продлении перемирия в стране до 18 февраля.

Канцелярия Наджиба Микати в заявлении сообщила, что это решение было принято на основе совместного обсуждения с президентом Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Берри относительно событий на юге страны и после контактов с американской стороной.

В соответствии с данным заявлением, исполнительный комитет ведет мониторинг за соблюдением соглашения о прекращении огня и выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

По запросу правительства Ливана, США начнут переговоры об освобождении лиц, задержанных израильским режимом после 7 октября 2023 года.

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