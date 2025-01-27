Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном продлевается до 18 февраля

Канцелярия Наджиба Микати в заявлении сообщила, что это решение было принято на основе совместного обсуждения с президентом Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Берри относительно событий на юге страны и после контактов с американской стороной.

В соответствии с данным заявлением, исполнительный комитет ведет мониторинг за соблюдением соглашения о прекращении огня и выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

По запросу правительства Ливана, США начнут переговоры об освобождении лиц, задержанных израильским режимом после 7 октября 2023 года.