Сальдо торгового баланса Ирана со странами Западной Азии стало положительным за последние 9 месяцев

Абдул-Амир Рабихави, со ссылкой на торговую статистику Ирана за 9 месяцев по иранскому календарю со странами Западной Азии, добавил: «Торговля Ирана с Ираком выросла на 35%, с Объединенными Арабскими Эмиратами - на 11%, с Турцией - на 59%, с Кувейтом - на 31%, с Сирией - на 21%, с Катаром - на 14%, с Иорданией - на 508%, с Оманом - на 15%, с Ливаном - на 30% и с Саудовской Аравией - на 9795%».

По его словам, торговля Ирана с Саудовской Аравией выросла с 200 тысяч долларов до 23 миллионов долларов, с Ливаном - с 18 миллионов долларов до 23 миллионов долларов, а с Бахрейном - с 7 миллионов долларов до 11 миллионов долларов.