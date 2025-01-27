27 янв. 2025 г., 19:41
Новости ID: 85732612
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Сальдо торгового баланса Ирана со странами Западной Азии стало положительным за последние 9 месяцев

27 янв. 2025 г., 19:41
Новости ID: 85732612
Сальдо торгового баланса Ирана со странами Западной Азии стало положительным за последние 9 месяцев

Тегеран, 27 января, ИРНА – Генеральный директор департамента Западной Азии Организации развития торговли Ирана, со ссылкой на статистику ненефтяного экспорта за 9 месяцев иранского года в страны Западной Азии, сообщил о положительном сальдо торгового баланса Ирана с этими странами.

Абдул-Амир Рабихави, со ссылкой на торговую статистику Ирана за 9 месяцев по иранскому календарю со странами Западной Азии, добавил: «Торговля Ирана с Ираком выросла на 35%, с Объединенными Арабскими Эмиратами - на 11%, с Турцией - на 59%, с Кувейтом - на 31%, с Сирией - на 21%, с Катаром - на 14%, с Иорданией - на 508%, с Оманом - на 15%, с Ливаном - на 30% и с Саудовской Аравией - на 9795%».

По его словам, торговля Ирана с Саудовской Аравией выросла с 200 тысяч долларов до 23 миллионов долларов, с Ливаном - с 18 миллионов долларов до 23 миллионов долларов, а с Бахрейном - с 7 миллионов долларов до 11 миллионов долларов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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