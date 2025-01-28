От истории к стратегии: Расшифровка ирано-российского договора 2025 года

Путь к этому соглашению был сопряжен с трудностями. На внешнем уровне обе страны столкнулись с растущим давлением. Кампания «максимального давления» США против Ирана, последовавшая за выходом США из СВПД в 2018 году, и санкции Запада против России, введенные с 2014 года и усиленные в 2022 году, подчеркнули необходимость для обеих стран пересмотреть свою внешнюю политику. В результате Россия приняла дипломатию «Поворот на Восток», а Иран - дипломатию «Взгляд на Восток». Обе страны ищут альтернативы глобальному порядку, в котором доминирует Запад.

Несмотря на общие стратегические цели, Иран и Россия сталкиваются с проблемой взаимного недоверия. Исторические обиды, связанные с Голестанским (1813) и Туркменчайским (1828) договорами, которые привели к значительным территориальным потерям, оставили в наследство Ирану скептическое отношение к намерениям России. Этот исторический контекст повлиял не только на правительство Ирана, но и на его общественное мнение.

Западные СМИ усугубляют это недоверие, часто представляя ирано-российские отношения в негативном свете в угоду более широким геополитическим стратегиям. Преуменьшая значимость сотрудничества, эти издания стремятся подорвать восприятие важности ирано-российских связей, тем самым сохраняя влияние Запада. Тем не менее, обе страны показали стойкость в преодолении этих вызовов.

Договор 2001 года «Об основах взаимных отношений и принципах сотрудничества» заложил основу для двусторонних отношений, подчеркнув взаимное уважение и сотрудничество в экономической, научной и культурной областях. Хотя этот договор столкнулся с неудачами, такими как поддержка Россией санкций СБ ООН против Ирана в 2006 году, он также заложил основу для нынешнего соглашения, способствуя устойчивому диалогу и сотрудничеству. Однако не стоит забывать о важной роли России в переговорах и успехе СВПД.

Новый 20-летний договор представляет собой всеобъемлющий документ, включающий 47 статей, которые затрагивают широкий спектр стратегических интересов. Анализ некоторых из этих статей включает в себя:

Стратегическое мировоззрение (статьи 1-3): В этих статьях подчеркивается неприятие однополярности, внешнего вмешательства и гегемонии Запада. Статья 3 запрещает использование территории одной из стран для действий против другой и обязывает обе стороны не оказывать помощи агрессорам. Это означает, что в случае нападения какого-либо агрессора на Иран или Россию, другая сторона обещает не помогать агрессору, но вовремя, не обещая, поможет другой стороне. Именно это соответствует ценностям Исламской Республики Иран. Это показало, что Иран не является членом какого-либо блока и по-прежнему следует ценностям революции и лозунгу: «Не Восток и не Запад - только Исламская Республика».

Сотрудничество в области обороны и безопасности (статьи 4, 5, 7): Обе страны обязуются расширять сотрудничество в военной сфере, в области борьбы с терроризмом и кибербезопасности. Это отражает их общую заинтересованность в укреплении региональной стабильности и противодействии взаимным угрозам безопасности.

Экономическая и энергетическая интеграция (статьи 18, 22): В этих статьях освещаются усилия по обходу финансовых систем, в которых доминируют западные страны, с помощью таких инициатив, как коридор Север-Юг и развитие современных платежных механизмов. Хотя конкретные детали энергетического сотрудничества остаются за рамками текста договора, официальные лица сообщили о планах по заключению соглашения о поставках газа, потенциально способного в будущем поставлять до 55 миллиардов кубометров в год из России в Иран через Азербайджан. Это может проложить путь к созданию «Шанхайского хаба», идея которого ранее была предложена на саммите ШОС в 2023 году по инициативе Ирана.

Сотрудничество в области мирного атома (Статья 23): Эта статья подчеркивает приверженность обеих стран продвижению совместных проектов в области мирного использования атомной энергии. Запланированное расширение Бушерской электростанции - по контрактам, рассчитанным на 10 и 8 лет, - демонстрирует стратегическую глубину этого сотрудничества, которое остается спорным вопросом для Запада.

Культурный и социальный обмен (статьи 30, 32, 34, 35, 37): Эти статьи посвящены преодолению недоверия в обществе и укреплению взаимопонимания посредством культурного сотрудничества. Ключевыми инициативами являются культурные фестивали, обмен артистами и сотрудничество в области СМИ для противодействия негативным нарративам. Такие меры направлены на преодоление исторических разногласий и содействие углублению связей между двумя обществами. Можно сказать, что прогресс и успех в этих статьях может проложить путь к скорейшему успеху в других областях этого договора.

Для Ирана этот договор укрепляет его региональные позиции, повышая экономическую устойчивость и снижая международное давление благодаря более тесным связям с Россией. Он обеспечивает доступ к передовым российским технологиям в области обороны, ядерной энергетики и других стратегических секторах. Для России договор расширяет ее влияние на Ближнем Востоке, снижает ее зависимость от европейских энергетических рынков и укрепляет ее стратегическое единство с Ираном, ключевой региональной державой.

Это соглашение также подчеркивает более широкую геополитическую тенденцию: становление многополярного мирового порядка. Обе страны активно противостоят доминированию Запада, стремясь к региональной стабильности и экономической интеграции через такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Прежде чем сказать последние слова, важно проанализировать высказывания лидера Исламской Республики Иран. За несколько часов до подписания договора офис аятоллы Хаменеи в социальных сетях отметил: «Перспективы глобального развития обещают многогранную систему, в которой США будут изолированы, а Азия станет центром знаний, экономики, политической и военной мощи, и распространится идея сопротивления и фронта сопротивления против насилия». Это заявление отражает идеологическую основу договора. В нем Иран позиционируется как ключевой игрок на фронте сопротивления, в то время как он объединяется с Россией для формирования будущего порядка, основанного на суверенитете, многостороннем подходе и региональном сотрудничестве.

В качестве последнего слова я хочу сказать, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является одновременно стратегическим и символическим, это позволяет Ирану быть открытым для переговоров с Западом, а также утверждает его роль в формировании нового мирового порядка.

Ранджбар Мешкин Даниал

к.и.н, ассистент кафедры теории и истории международных отношений

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы