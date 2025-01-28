28 янв. 2025 г., 11:43
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Аятолла Хамение: мы надеемся, что течение Исламской революции, следуя по пути Пророка и его миссии, будет продвигаться вперед

28 янв. 2025 г., 11:43
??????? ID: 85732936
Аятолла Хамение: мы надеемся, что течение Исламской революции, следуя по пути Пророка и его миссии, будет продвигаться вперед

Тегеран, 28 января, ИРНА - По случаю праздника посланнической миссии великодушного Пророка его светлости Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!) группа должностных лиц страны, а также представители и послы исламских стран встретились сегодня утром с лидером Исламской революции.

Ниже приводятся основные тезисы выступления его светлости аятоллы Хаменеи:

* Посланническая миссия великодушного Пророка действительно является праздником и для всех свободолюбивых людей мира.

* В этом году праздник посланнической миссии Пророка совпал с победоносным Бахманом (месяц в иранском календаре, когда произошла Исламская революция - ред.). Мы надеемся, что течение Бахмана, течение Исламской революции, движение, основанное на следовании Пророку и его миссии, дай Бог, будет продолжать развиваться и продвигаться вперед.

* Это течение, то есть течение религии и пророческой миссии, представляет собой непрерывное и вечное течение. Что означает "вечное"? Это означает, что во все времена можно извлекать пользу из благословений пророческой миссии.

* Сегодня полным воплощением колониализма и империализма является Америка, и она находится под влиянием первостепенных финансовых магнатов мира.

* Могущественные и злонамеренные силы мира нацелены на природные ресурсы стран и народов, на их подлинную культуру, а также на их национальную и исламскую идентичность, стремясь к их разрушению и захвату.

Продолжение следует

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