Багаи: визит министра иностранных дел в Кабул стал важным событием в отношениях между Ираном и Афганистаном

Официальный представитель министерства иностранных дел Эсмаил Багаи, отвечая на вопрос о важности визита министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Кабул в воскресенье, сказал: "Это первый визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Кабул за последние 3-4 года, и он важен для обеих стран. Диалог между соседними странами, в принципе, необходим для понимания озабоченностей, интересов, выгод друг друга, а также для поиска решения проблем и беспокойств, которые могут возникнуть у каждой из сторон в связи с двусторонними вопросами. Этот визит является важным событием в отношениях между Ираном и Афганистаном".

Представитель МИД также сказал: "Обсуждался вопрос безопасности, который является общей заботой обеих сторон. Что касается сотрудничества и необходимости укрепления взаимодействия между соответствующими секторами двух стран для эффективной борьбы с терроризмом и ИГИЛ, это также было одной из общих точек соприкосновения и договоренностей между сторонами".