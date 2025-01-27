Торжество перехода к половой зрелости для 4700 учениц провинции Гиляна

В преддверии дня рождения пророка Мухаммеда в понедельник в молитвенном зале имени имама Хомейни в Реште состоялось торжественное мероприятие, посвященное достижению половой зрелости 4700 учениц из Гиляна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
27 янв. 2025 г., 21:06

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