27 янв. 2025 г., 10:24
Journalist ID: 5621
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Израиль разрешил перемещенным жителям севера Газы возвращаться домой

27 янв. 2025 г., 10:24
??????? ID: 85731843
Израиль разрешил перемещенным жителям севера Газы возвращаться домой

Тегеран, 27 января, ИРНА – В канцелярии Нетаньяху объявили о разрешении на возвращение жителей северной части сектора Газа сегодня утром.

Канцелярия премьер-министра израильского режима Биньямина Нетаньяху в своем заявлении объявила, что сегодня утром жителям северной части сектора Газа будет предоставлено разрешение на возвращение.

В соответствии с заявлением офиса Нетаньяху, Эрбиль Йехуд и Агам Бергер, два израильских пленных, подлежат освобождению. Офис премьер-министра сионистского режима также проинформировал о получении от ХАМАС списка израильских пленных, которые будут освобождены на первом этапе прекращения огня.

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