Израиль разрешил перемещенным жителям севера Газы возвращаться домой

Канцелярия премьер-министра израильского режима Биньямина Нетаньяху в своем заявлении объявила, что сегодня утром жителям северной части сектора Газа будет предоставлено разрешение на возвращение.

В соответствии с заявлением офиса Нетаньяху, Эрбиль Йехуд и Агам Бергер, два израильских пленных, подлежат освобождению. Офис премьер-министра сионистского режима также проинформировал о получении от ХАМАС списка израильских пленных, которые будут освобождены на первом этапе прекращения огня.