27 янв. 2025 г., 11:34
Новости ID: 85731976
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранская спортсменка установила рекорд в соревнованиях по легкой атлетике в США

27 янв. 2025 г., 11:34
Новости ID: 85731976
Иранская спортсменка установила рекорд в соревнованиях по легкой атлетике в США

Тегеран, 27 января, ИРНА – Марьям Туси побила национальный рекорд Ирана в беге на 200 метров на соревнованиях по легкой атлетике в Неваде, США.

Марьям Туси на соревнованиях по легкой атлетике в Неваде, США, в беге на 200 метров, показала результат 23,60 секунды, заняв первое место в этом соревновании, а также улучшив национальный рекорд Ирана в беге на 200 метров в помещении.

Ранее рекордсменкой в этой дисциплине была Маэде Чавошизаде с результатом 25,40 секунды.

В активе Туси две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Азии в помещении в беге на 400 метров, в эстафете 4 по 400 метров и в беге на 60 метров.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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