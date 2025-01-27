Иранская спортсменка установила рекорд в соревнованиях по легкой атлетике в США

Марьям Туси на соревнованиях по легкой атлетике в Неваде, США, в беге на 200 метров, показала результат 23,60 секунды, заняв первое место в этом соревновании, а также улучшив национальный рекорд Ирана в беге на 200 метров в помещении.

Ранее рекордсменкой в этой дисциплине была Маэде Чавошизаде с результатом 25,40 секунды.

В активе Туси две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Азии в помещении в беге на 400 метров, в эстафете 4 по 400 метров и в беге на 60 метров.