Арагчи: Иран поддерживает деятельность частных секторов Ирана и Афганистана в различных областях

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, возглавляющий официальную делегацию, совершившую визит в Кабул, сегодня в продолжение своих консультаций провел встречу с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи.

В ходе данной встречи стороны провели дискуссию относительно текущего состояния экономических и торговых отношений между Исламской Республикой Иран и Афганистаном, а также обменялись мнениями о путях расширения экономического и торгового сотрудничества.

Глава иранского дипведомства, отметив важность выявления и использования многочисленных возможностей для торгово-экономического сотрудничества между Тегераном и Кабулом, подчеркнул, что Иран поддерживает развитие деятельности частных секторов Ирана и Афганистана в различных областях, таких как промышленно-производственная, торговая, сельскохозяйственная, транспортная и транзитная.