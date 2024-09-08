8 сент. 2024 г., 14:11
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Новости ID: 85590453
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Иранский тяжелоатлет установил рекорд, завоевав золото на Паралимпийских играх

8 сент. 2024 г., 14:11
Новости ID: 85590453
Иранский тяжелоатлет установил рекорд, завоевав золото на Паралимпийских играх

Париж, 8 сентября, ИРНА – В последний день XVII летних Паралимпийских игр иранский тяжелоатлет Али Акбар Гарибшахи в весовой категории 107 кг соревновался с соперниками из ОАЭ, Бразилии, Малайзии, США, Японии, Мексики, Узбекистана и Монголии и завоевал золотую медаль.

В первом подходе Гарибшахи поднял штангу весом 247 кг, установив новый паралимпийский рекорд.

Он, являющийся также рекордсменом мира, во втором подходе заказал штангу весом 252 кг, успешно ее поднял и снова побил рекорд.

В третьем подходе Гарибшахи попытался поднять штангу весом 261 кг, но не смог одолеть штангу. В итоге он стал чемпионом Паралимпийских игр в Париже с результатом 252 кг.

В этой весовой категории серебряную медаль завоевал тяжелоатлет из Монголии, а бронзовую – представитель Мексики.

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