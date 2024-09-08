Иранский тяжелоатлет установил рекорд, завоевав золото на Паралимпийских играх

В первом подходе Гарибшахи поднял штангу весом 247 кг, установив новый паралимпийский рекорд.

Он, являющийся также рекордсменом мира, во втором подходе заказал штангу весом 252 кг, успешно ее поднял и снова побил рекорд.

В третьем подходе Гарибшахи попытался поднять штангу весом 261 кг, но не смог одолеть штангу. В итоге он стал чемпионом Паралимпийских игр в Париже с результатом 252 кг.

В этой весовой категории серебряную медаль завоевал тяжелоатлет из Монголии, а бронзовую – представитель Мексики.