27 авг. 2024 г., 14:45
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Иранские школьники завоевали 8 медалей на INNOVERSE 2024

27 авг. 2024 г., 14:45
??????? ID: 85580373
Иранские школьники завоевали 8 медалей на INNOVERSE 2024

Тегеран, 27 августа, ИРНА – На международном конкурсе Innoverse Invention & Innovation expo 2024, проведённый в США иранские школьники завоевали восемь медалей разных цветов: две золотые, три серебряные и три бронзовые.

Международный конкурс Innoverse Invention & Innovation expo 2024 проходил с 21 по 24 августа в Университете Вирджинии в очном и онлайн-форматах. Восемь команд, состоящих из 17 юных изобретателей из Ирана, приняли участие в этом конкурсе в онлайн-формате.

По словам руководителя научных команд иранских школьников Махди Рашиди, две золотые медали Ирана на международном конкурсе INNOVERSE 2024 завоевали команды, состоящие из Амир-Али Дадхаха и Мохаммад-Хоссейна Бахрами в области электроники, а также Амир-Хоссейна Манафи в области материаловедения. Аршан Хадж-Мали и Ариан Асгари завоевали серебро в робототехнике, Илия Резазаде и Падра Казвиниан – в электронике, а Пархам Арабзаде – в биотехнологии.

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