Иранские школьники завоевали 8 медалей на INNOVERSE 2024

Международный конкурс Innoverse Invention & Innovation expo 2024 проходил с 21 по 24 августа в Университете Вирджинии в очном и онлайн-форматах. Восемь команд, состоящих из 17 юных изобретателей из Ирана, приняли участие в этом конкурсе в онлайн-формате.

По словам руководителя научных команд иранских школьников Махди Рашиди, две золотые медали Ирана на международном конкурсе INNOVERSE 2024 завоевали команды, состоящие из Амир-Али Дадхаха и Мохаммад-Хоссейна Бахрами в области электроники, а также Амир-Хоссейна Манафи в области материаловедения. Аршан Хадж-Мали и Ариан Асгари завоевали серебро в робототехнике, Илия Резазаде и Падра Казвиниан – в электронике, а Пархам Арабзаде – в биотехнологии.