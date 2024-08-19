19 авг. 2024 г., 15:04
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Полиция и ШАБАК приведены в повышенную готовность в Тель-Авиве

19 авг. 2024 г., 15:04
??????? ID: 85572902
Полиция и ШАБАК приведены в повышенную готовность в Тель-Авиве

Тегеран, 19 августа. ИРНА — После антисионистской операции в воскресенье вечером в городе Тель-Авив служба внутренней безопасности израильского режима (Шабак) и полиция этого режима приведены в повышенную готовность в Тель-Авиве.

Израильские СМИ сообщили, что после антисионистской операции в Тель-Авиве полиция и Шабак объявили о повышении уровня боевой готовности в этом городе и призвали сионистов быть бдительными.

Ранее группировки ХАМАС и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за вчерашний взрыв в южной части Тель-Авива.

"Мы подтверждаем, что до тех пор, пока будут продолжаться убийства, перемещение гражданского населения и продолжение политики террора, операции путем самоубийства вернутся на линию фронта на оккупированных территориях", говорится в заявлении военного крыла ХАМАС Бригада Иззеддина аль-Кассама.

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