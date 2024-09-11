20-я церемония награждения менеджеров производства иранского кино

20-я церемония награждения менеджеров производства иранского кино состоялась во вторник вечером в отеле Эстегляль с участием деятелей искусства и ветеранов киноиндустрии.

journalistشهرام مومنی نوکنده
11 сент. 2024 г., 13:39

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