20-я церемония награждения менеджеров производства иранского кино состоялась во вторник вечером в отеле Эстегляль с участием деятелей искусства и ветеранов киноиндустрии.
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