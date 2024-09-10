Сионистский режим атаковал лагерь беженцев, оставив 60 погибших и 40 раненых

В результате атаки сионистского режима на палатки беженцев в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе, как минимум 20 палаток были атакованы.

Согласно сообщению Палестинской гражданской обороны, 65 палестинских беженцев были убиты или получили ранения.

По словам официального спикера Палестинской гражданской обороны Махмуд Басал, несколько семей полностью исчезли, оказавшись погребенными под песком.

По данным, 14 человек из числа погибших были перевезены в больницы.

Операция по поиску и извлечению тел жертв из-под обломков продолжается. С учетом силы атаки существует вероятность увеличения числа погибших и раненых.