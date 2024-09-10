10 сент. 2024 г., 10:47
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Сионистский режим атаковал лагерь беженцев, оставив 60 погибших и 40 раненых

10 сент. 2024 г., 10:47
??????? ID: 85592290
Сионистский режим атаковал лагерь беженцев, оставив 60 погибших и 40 раненых

Тегеран, 10 сентября, ИРНА – Палестинские СМИ во вторник ранним утром сообщили о нападении сионистского режима на палатки беженцев в городе Хан-Юнис, в результате которого погибли 60 человек, а 40 получили ранения.

В результате атаки сионистского режима на палатки беженцев в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе, как минимум 20 палаток были атакованы.

Согласно сообщению Палестинской гражданской обороны, 65 палестинских беженцев были убиты или получили ранения.

По словам официального спикера Палестинской гражданской обороны Махмуд Басал, несколько семей полностью исчезли, оказавшись погребенными под песком.

По данным, 14 человек из числа погибших были перевезены в больницы.

Операция по поиску и извлечению тел жертв из-под обломков продолжается. С учетом силы атаки существует вероятность увеличения числа погибших и раненых.

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