11 сент. 2024 г., 18:51
Новости ID: 85594072
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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14 соглашений о сотрудничестве между Ираном и Ираком были подписаны

11 сент. 2024 г., 18:51
Новости ID: 85594072
14 соглашений о сотрудничестве между Ираном и Ираком были подписаны

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - В присутствии Масъуда Пезешкияна, президента Исламской Республики Иран, и Мухаммеда Шиаа аль-Судани, премьер-министра Ирака, в среду днем было подписано 14 соглашений о сотрудничестве в различных экономических, торговых, культурных и социальных сферах между официальными лицами двух стран.

Офис премьер-министра Ирака, опубликовав заявление и фотографии церемонии подписания соглашений о сотрудничестве, объявил, что эти соглашения касаются таких областей, как обучение специалистов, спорт и молодежь, культурный и художественный обмен и исторические памятники, образование, СМИ, связь, направление религиозных туристических групп, сельское хозяйство и природные ресурсы, почта, социальная помощь, обучение технических и инженерных кадров, повышение квалификации рабочих, а также сотрудничество между торгово-промышленными палатами двух стран.

Согласно сообщению офиса премьер-министра Ирака, министры и ответственные должностные лица двух стран подписали соглашения о сотрудничестве в присутствии Пезешкияна, президента Исламской Республики Иран, и Мухаммеда Шиаа аль-Судани, премьер-министра Ирака, и обменялись ими.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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