14 соглашений о сотрудничестве между Ираном и Ираком были подписаны

Офис премьер-министра Ирака, опубликовав заявление и фотографии церемонии подписания соглашений о сотрудничестве, объявил, что эти соглашения касаются таких областей, как обучение специалистов, спорт и молодежь, культурный и художественный обмен и исторические памятники, образование, СМИ, связь, направление религиозных туристических групп, сельское хозяйство и природные ресурсы, почта, социальная помощь, обучение технических и инженерных кадров, повышение квалификации рабочих, а также сотрудничество между торгово-промышленными палатами двух стран.

Согласно сообщению офиса премьер-министра Ирака, министры и ответственные должностные лица двух стран подписали соглашения о сотрудничестве в присутствии Пезешкияна, президента Исламской Республики Иран, и Мухаммеда Шиаа аль-Судани, премьер-министра Ирака, и обменялись ими.