Президент Ирана совершает первый зарубежный визит в Ирак: что это значит для региональной политики?

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в Ирак в среду. Эта поездка является его первым заграничным визитом на посту президента. Какое значение имеет выбор Ирака в качестве первого направления зарубежной поездки? Какие факторы могут укрепить ирано-иракские отношения в регионе? Спасибо.

- Конечно, было бы здорово, если бы эти проекты не конкурировали друг с другом, а были интегрированы, для того чтобы облегчить транспортировку грузов. Это, конечно, в интересах России. Любое конструктивное экономическое сотрудничество отвечает интересам нашей страны. Главное, чтобы оно было взаимовыгодным и равноправным. Вот эти ключевые принципы.

Я думаю, что визит президента Пезешкиана в Багдад станет мощным очередным импульсом для развития торгово-экономических отношений между Ираном Ираком с возможностью решения вопроса транспортных коммуникации и соединения этих проектов, чтобы они были еще более результативными, избегая ненужного дублирования. Сотрудничество, на мой взгляд, всегда лучше, чем соперничество. Главное, чтобы оно было конструктивным и взаимовыгодным.

Таким образом, резюмирую: безусловно, повестка предстоящего визита президента Пезешкиана в Ирак будет насыщенной. Будут обсуждаться различные вопросы и ситуация в регионе, война в Газе, конфронтация с Израилем. И, конечно, военно-политическая ситуация: как избежать ее дальнейшего обострения, не допустить возникновения большого широкомасштабного конфликта, поскольку сейчас происходят множественные конфликты на Ближнем Востоке, чтобы не полыхнуло, чтобы Восток не стал местом для большой войны. В то же время, помимо традиционно тесного политического диалога между обеими странами, это, конечно, экономическая сторона, проекты экономической интеграции, которая пошла бы на пользу региону. Я думаю, Россия, тоже интересована в сотрудничестве и с Ираном, и с Ираком. Мы заинтересованы в реализации многосторонних проектов, но на справедливой и взаимовыгодной основе при уважении интересов друг друга. Не зря эти принципы четко прописаны в новой Концепции внешней политики Российской Федерации от 31 марта прошлого года.