Представитель МИД Ирана резко осудил заявление Англии, Франции и Германии против Ирана

«Действие трех европейских стран является продолжением враждебной политики Запада и осуществления экономического терроризма против народа Ирана, что встретит соответствующую и адекватную реакцию Исламской Республики Иран», - сказал Канани во вторник, 10 сентября.

«Как уже подчеркивалось ранее, любые утверждения о продаже баллистических ракет Исламской Республикой Иран Российской Федерации полностью безосновательны и ложны», - добавил иранский дипломат.

По его словам, США и три европейские страны являются крупнейшим поставщиком оружия для Израиля и партнерами в массовой резне палестинского народа и геноциде в секторе Газа.