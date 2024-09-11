11 сент. 2024 г., 10:48
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Представитель МИД Ирана резко осудил заявление Англии, Франции и Германии против Ирана

11 сент. 2024 г., 10:48
??????? ID: 85593443
Представитель МИД Ирана резко осудил заявление Англии, Франции и Германии против Ирана

Тегеран, 11 сентября, ИРНА – Представитель МИД Ирана Насер Канани резко осудил заявление министров иностранных дел Англии, Франции и Германии относительно отмены двусторонних договоров об авиационных услугах с Исламской Республикой Иран и введения санкций против Ирана под предлогом вмешательства в украинский конфликт.

«Действие трех европейских стран является продолжением враждебной политики Запада и осуществления экономического терроризма против народа Ирана, что встретит соответствующую и адекватную реакцию Исламской Республики Иран», - сказал Канани во вторник, 10 сентября.

«Как уже подчеркивалось ранее, любые утверждения о продаже баллистических ракет Исламской Республикой Иран Российской Федерации полностью безосновательны и ложны», - добавил иранский дипломат.

По его словам, США и три европейские страны являются крупнейшим поставщиком оружия для Израиля и партнерами в массовой резне палестинского народа и геноциде в секторе Газа.

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