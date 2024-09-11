Президент Ирана почтил память мучеников Сопротивления в ходе визита в Ирак

Президент Исламской Республики Иран и его делегация прибыли в Багдад, столицу Ирака, сегодня утром в среду.

На пути от международного аэропорта Багдада до президентского дворца, Пезешкиан посетил мемориал командиров-мучеников Сопротивления Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса. Президент, возложив венок и прочитав суру «Аль-Фатиха», почтил память мучеников Сулеймани и аль-Мухандиса, которые погибли в результате воздушного нападения американских сил 3 января 2020 года.

Как сообщает офис президента Ирана, в ходе этого визита планируется подписание нескольких документов о сотрудничестве в экономической, торговой, культурной и социальной областях между двумя странами.