11 сент. 2024 г., 12:21
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Президент Ирана почтил память мучеников Сопротивления в ходе визита в Ирак

11 сент. 2024 г., 12:21
??????? ID: 85593608
Президент Ирана почтил память мучеников Сопротивления в ходе визита в Ирак

Багдад, 11 сентября, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран, прибыв в Ирак, посетил мемориал командиров-мучеников Сопротивления Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса и отдал дань уважения этим великим мученикам.

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Президент Исламской Республики Иран и его делегация прибыли в Багдад, столицу Ирака, сегодня утром в среду.

На пути от международного аэропорта Багдада до президентского дворца, Пезешкиан посетил мемориал командиров-мучеников Сопротивления Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса. Президент, возложив венок и прочитав суру «Аль-Фатиха», почтил память мучеников Сулеймани и аль-Мухандиса, которые погибли в результате воздушного нападения американских сил 3 января 2020 года.

Как сообщает офис президента Ирана, в ходе этого визита планируется подписание нескольких документов о сотрудничестве в экономической, торговой, культурной и социальной областях между двумя странами.

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