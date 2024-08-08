Комитет по Арбаину для иностранных граждан и мигрантов с целью облегчения и содействия процессу регистрации на Арбаин и выдачи документа "Служитель иностранных граждан и мигрантов" в провинции Тегеран доводит до сведения всех иностранных граждан и мигрантов, особенно граждан, имеющих действительный уникальный код переписи населения, проживающих в провинции Тегеран, которые желают принять участие в шествии Арбаин, что, помимо возможности дистанционной регистрации через веб-сайт Sahma по адресу https://immigrationorg.ir/mohajer/login, они могут посетить веб-сайт kanoonnobat.ir, получить талон и зарегистрироваться в одном из трех нижеуказанных центров, чтобы получить документ "Служитель" для участия в духовном путешествии Арбаин.
Стала доступна возможность личной регистрации иностранных граждан для участия в шествии в Арбаине
8 авг. 2024 г., 16:24
??????? ID: 85562324
Тегеран, 8 августа, ИРНА - Комитет по Арбаину для иностранных граждан и мигрантов с целью облегчения и содействия процессу регистрации на Арбаин 2024 года предоставил возможность личной регистрации иностранных граждан для участия в шествии Арбаин.
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