Стала доступна возможность личной регистрации иностранных граждан для участия в шествии в Арбаине

Комитет по Арбаину для иностранных граждан и мигрантов с целью облегчения и содействия процессу регистрации на Арбаин и выдачи документа "Служитель иностранных граждан и мигрантов" в провинции Тегеран доводит до сведения всех иностранных граждан и мигрантов, особенно граждан, имеющих действительный уникальный код переписи населения, проживающих в провинции Тегеран, которые желают принять участие в шествии Арбаин, что, помимо возможности дистанционной регистрации через веб-сайт Sahma по адресу https://immigrationorg.ir/mohajer/login, они могут посетить веб-сайт kanoonnobat.ir, получить талон и зарегистрироваться в одном из трех нижеуказанных центров, чтобы получить документ "Служитель" для участия в духовном путешествии Арбаин.