8 авг. 2024 г., 16:24
??????? ID: 85562324
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Стала доступна возможность личной регистрации иностранных граждан для участия в шествии в Арбаине

8 авг. 2024 г., 16:24
??????? ID: 85562324
Стала доступна возможность личной регистрации иностранных граждан для участия в шествии в Арбаине

Тегеран, 8 августа, ИРНА - Комитет по Арбаину для иностранных граждан и мигрантов с целью облегчения и содействия процессу регистрации на Арбаин 2024 года предоставил возможность личной регистрации иностранных граждан для участия в шествии Арбаин.

Комитет по Арбаину для иностранных граждан и мигрантов с целью облегчения и содействия процессу регистрации на Арбаин и выдачи документа "Служитель иностранных граждан и мигрантов" в провинции Тегеран доводит до сведения всех иностранных граждан и мигрантов, особенно граждан, имеющих действительный уникальный код переписи населения, проживающих в провинции Тегеран, которые желают принять участие в шествии Арбаин, что, помимо возможности дистанционной регистрации через веб-сайт Sahma по адресу https://immigrationorg.ir/mohajer/login, они могут посетить веб-сайт kanoonnobat.ir, получить талон и зарегистрироваться в одном из трех нижеуказанных центров, чтобы получить документ "Служитель" для участия в духовном путешествии Арбаин.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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