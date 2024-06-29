Министр внутренних дел: Иран провел три выбора за несколько месяцев

Ахмад Вахиди на пресс-конференции в субботу после завершения первого тура четырнадцатых президентских выборов, сказал: «я объявляю об окончании этапа выборов 14-х президентских выборов».

Министр внутренних дел добавил: «мы еще раз в течение нескольких прошедших месяцев смогли вместе пройти через успех. Выборы прошли с полной безопасностью, полной честностью, серьезной конкуренцией и ценным участием людей у избирательных участков».

Он продолжил: «подсчет голосов на выборах, проведенный до 12 часов ночи вчерашнего дня, был осуществлен, и это было объявлено пресс-секретарем штаба выборов, и шехадат (мученичество) аятоллы Раиси и его соратников не нарушило хода выборов».

Министр внутренних дел, ссылаясь на проведение 3 выборов в течение нескольких прошедших месяцев, сказал: «участие народа в текущих выборах также было очень ценным, и оно будет иметь значение и во втором туре президентских выборов. Люди вносят полный вклад как в уличное присутствие, например, в проводах павших героев Раиси в мае, Арбаин и т.д., так и на выборах».

Министр внутренних дел заявил: «учитывая, что прогнозировалось, что выборы перейдут во второй тур, необходимое количество бюллетеней было отправлено в другие страны».

Он сказал: «Канада, несмотря на свои заявления о поддержке демократии, не разрешила голосование иранцев, проживающих за границей, на президентских выборах, и вряд ли они издадут разрешение и на второй тур. Мы благодарим другие правительства в различных странах, которые сотрудничали в проведении выборов.

Вахиди напомнил: «предвыборная агитация кандидатов будет проходить с завтрашнего дня до среды, в четверг будет период тишины, а в пятницу состоятся выборы».