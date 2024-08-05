Ось Сопротивления не оставит преступления Израиля без ответа

«После мученической смерти Исмаила Хании, главы политического бюро движения ХАМАС в Тегеране, и Фуада Шукра, высокопоставленного командира движения "Хезболла" в Бейруте, регион вступил в новую фазу», - сказал Межер в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

«Совершив это преступление, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтолкнул регион к полномасштабной региональной войне», - добавил он.

По словам заместителя генерального секретаря НФОП, учитывая, что ось Сопротивления не оставит эти преступления безнаказанными, в ближайшие дни в регионе произойдут важные события.