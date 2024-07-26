26 июл. 2024 г., 19:31
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МИД Ирана опроверг обвинения Израиля в адрес Ирана относительно Олимпийских игр

26 июл. 2024 г., 19:31
??????? ID: 85549538
МИД Ирана опроверг обвинения Израиля в адрес Ирана относительно Олимпийских игр

Тегеран, 26 июля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани в своем заявил, что обвинения министра израильского режима, который убивает детей в адрес Ирана относительно Олимпийских игр 2024 года являются отчаянной попыткой отвлечь мировое общественное мнение от геноцида в секторе Газа.

"Обвинения и ненавистнические высказывания, сделанные министром детоубийственного израильского режима в адрес Исламской Республики Иран в отношении Парижских Олимпийских игр 2024 года, являются отчаянной попыткой отвлечь мировое общественное мнение от геноцида в Газе и вырваться вперед, преодолевая глобальный гнев и ненависть к военным преступлениям израильского режима против угнетенного палестинского народа", написал Канаани в своем аккаунте X в пятницу.

Подобные обвинения направлены против Олимпийской хартии, основанной на мире и дружбе, и являются еще одним примером несоблюдения сионистским режимом универсальных и международных норм и ценностей, добавил он.

Обвинения, выдвинутые режимом, который за последние десять месяцев убил десятки тысяч невинных палестинцев, как мужчин, так и женщин и детей, дошел до предела жестокости, скорее смешны, чем правдоподобны, отметил он.

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