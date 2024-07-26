МИД Ирана опроверг обвинения Израиля в адрес Ирана относительно Олимпийских игр

"Обвинения и ненавистнические высказывания, сделанные министром детоубийственного израильского режима в адрес Исламской Республики Иран в отношении Парижских Олимпийских игр 2024 года, являются отчаянной попыткой отвлечь мировое общественное мнение от геноцида в Газе и вырваться вперед, преодолевая глобальный гнев и ненависть к военным преступлениям израильского режима против угнетенного палестинского народа", написал Канаани в своем аккаунте X в пятницу.

Подобные обвинения направлены против Олимпийской хартии, основанной на мире и дружбе, и являются еще одним примером несоблюдения сионистским режимом универсальных и международных норм и ценностей, добавил он.

Обвинения, выдвинутые режимом, который за последние десять месяцев убил десятки тысяч невинных палестинцев, как мужчин, так и женщин и детей, дошел до предела жестокости, скорее смешны, чем правдоподобны, отметил он.