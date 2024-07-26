26 июл. 2024 г., 18:26
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Новости ID: 85549504
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Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» поразили два танка Merkava

26 июл. 2024 г., 18:26
Новости ID: 85549504
Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» поразили два танка Merkava

Тегеран, 26 июля. ИРНА — Боевики Бригадов «Изз ад-Дин аль-Кассам» в ходе операции в районе Таль-эль-Хава в секторе Газа поразили два израильских танка Merkava, также был убит израильский солдат.

В ходе сегодняшней операции Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло движения ХАМАС) в районе Тель-эль-Хава на юге города Газа с помощью двух местных бомб «Шаваз» были уничтожены два передовых танка «Маркава 4».

В заявлении Бригадов «Изз ад-Дин аль-Кассам» также отмечается, что израильский солдат, патрулировавший на одной из военных машин оккупационной армии район Тель-эль-Хава, подвергся нападению и был убит.

В то же время палестинское сопротивление выпустило две ракеты класса «земля-воздух» по оккупационным вертолетам, пролетавшим над западными районами города Газа.

Артиллерия оккупационного режима Израиля неоднократно атаковала район Шейха Насера ​​в секторе Газа. В то же время оккупационные силы обстреляли эту часть города.

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