Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» поразили два танка Merkava

В ходе сегодняшней операции Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло движения ХАМАС) в районе Тель-эль-Хава на юге города Газа с помощью двух местных бомб «Шаваз» были уничтожены два передовых танка «Маркава 4».

В заявлении Бригадов «Изз ад-Дин аль-Кассам» также отмечается, что израильский солдат, патрулировавший на одной из военных машин оккупационной армии район Тель-эль-Хава, подвергся нападению и был убит.

В то же время палестинское сопротивление выпустило две ракеты класса «земля-воздух» по оккупационным вертолетам, пролетавшим над западными районами города Газа.

Артиллерия оккупационного режима Израиля неоднократно атаковала район Шейха Насера ​​в секторе Газа. В то же время оккупационные силы обстреляли эту часть города.