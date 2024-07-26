Иран назвал недавнюю встречу палестинских групп в Пекине ценным шагом

"Как и в прошлом, Исламская Республика Иран решительно поддерживает дело палестинской нации и консенсус палестинских групп в противостоянии оккупации режима апартеида Израиля и их коллективное движение в направлении осуществления фундаментального права на самообеспечение, решимость реализации свободы всей исторической земли Палестины и образование независимого палестинского государства со столицей Аль-Кудс", написал он в X.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что в ходе переговоров в Китае 14 палестинских группировок достигли соглашения о создании "национального временного правительства для примирения" после окончания военных действий в секторе Газа.

По его данным КНР, в числе подписавших – палестинское движение ХАМАС.