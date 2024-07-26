"Нельзя игнорировать убийства невинных людей и беззащитных детей, а преступника нельзя обелить с помощью оваций. Невинная кровь никогда не щадит угнетателя", - написал Пезешкиан в X, комментируя речь Нетаньяху на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Пезешкиан: невинная кровь никогда не щадит угнетателя
26 июл. 2024 г., 13:03
Новости ID: 85549330
Тегеран, 26 июля. ИРНА — Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США заявил, что невинная кровь никогда не щадит угнетателя.
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