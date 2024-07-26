Пезешкиан: невинная кровь никогда не щадит угнетателя

"Нельзя игнорировать убийства невинных людей и беззащитных детей, а преступника нельзя обелить с помощью оваций. Невинная кровь никогда не щадит угнетателя", - написал Пезешкиан в X, комментируя речь Нетаньяху на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.