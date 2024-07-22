22 июл. 2024 г., 18:05
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85545903
T T
0 Persons

Канадец напал на бойцов израильской армии в Газе

22 июл. 2024 г., 18:05
??????? ID: 85545903
Канадец напал на бойцов израильской армии в Газе

Тегеран, 22 июля. ИРНА — Гражданин Канады напал на израильских бойцев в районе Газы, выкрикивая «Свободу Палестине», пишут израильские СМИ.

Израильские военные открыли огонь и убили мужчину у въезда в израильский город Нетив ха-Асара, который находится всего в 300 метрах к северу от границы с сектором Газа.

По данным СМИ, мужчина подъехал к въезду в израильский город недалеко от границы, вышел из автомобиля, закричав по-английски: "Вы совершаете геноцид в секторе Газа!", подошел к силам безопасности с ножом.

Сионистское телевидение сообщило, что канадец кричал «Свободу Палестине», а затем напал на израильские силы с ножом.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .