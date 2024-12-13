Иран может стать продовольственным хабом региона

Об этом заявил он на четвертом заседании 11-й ежегодной конференции экономики сопротивления на тему «Требования по превращению Ирана в региональный продовольственный хаб», которая была организована Совместной ирано-российской торговой палатой в сотрудничестве с аналитическим центром экономики сопротивления.

"Страны Центральной Азии, такие как Казахстан, имеют высокий потенциал по производству зерна и других продуктов питания, а с другой стороны, такие страны, как Пакистан и страны Персидского залива, имеют высокий потенциал по импорту продуктов питания; Эту мощность следует учитывать как с точки зрения транзита, так и переработки пищевых продуктов", сказал Пейманпак.

По его словам, в последние годы значительная часть мощностей пищевой промышленности страны, в том числе по производству муки и кормов для животных, осталась неиспользованной, что является техническим потенциалом Ирана и может быть использовано без необходимости новых инвестиций.

Пейманпак отметил, что Иран имеет большой потенциал в сфере транзита, реэкспорта и переработки сельхозпродукции. "Мы могли бы воспользоваться российским эмбарго и экспортировать российскую продукцию даже в европейские страны, в том числе в Польшу", указал он.

"Использование этих трех возможностей создает для нас продовольственную безопасность; Потому что в случае кризиса мы можем воспользоваться большим объемом товаров, которые импортируются и экспортируются в Иран, и легче преодолеть кризис", указал он, добавив, что транзит и переработка продуктов питания в стране приносят стране большой доход.

"Следующее преимущество, которое можно получить, превратив Иран в региональный хаб, — это активизация коридора Север-Юг, который был одной из целей страны на протяжении десятилетий, но так и не был реализован", сказал Пейманпак.

Представитель Министерства сельского хозяйства РФ в Иране Владислав Перепелкин, в свою очередь, отмтел, что международный транспортный коридор «Север-Юг» играет очень важную роль в российско-иранских отношениях.

По его словам, продовольственная безопасность является частью ирано-российских отношений.

Перепелкин добавил, что одной из недавних инициатив БРИКС в этой области является создание внутренней биржи сельскохозяйственной продукции. Он выразил надежду, что этот проект будет реализован и увенчается успехом при сотрудничестве стран БРИКС.