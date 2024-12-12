12 дек. 2024 г., 18:57
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Космический блок «Саман» увеличит возможности по выведению спутников в 23 раза: Минобороны

12 дек. 2024 г., 18:57
Новости ID: 85688162
Космический блок «Саман» увеличит возможности по выведению спутников в 23 раза: Минобороны

Тегеран, 12 декабря, ИРНА — Представитель космического ведомства Министерства обороны Ирана, комментируя успешный запуск ракеты-носителя «Симруг», заявил, что орбитальный перелётный блок «Саман», разработанный Институтом космических исследований, способен переводить спутники с высоты 300 километров на высоту 7000 километров.

Хамед Хосейни Мунес в кулуарах XII выставки аэрокосмической промышленности в Кише, общаясь с журналистами, отметил, что в будущем будут использоваться различные версии этих блоков для таких задач, как вывод на орбиту нескольких спутников на разные орбиты.

Он заявил, что ракета-носитель «Сириус» может выводить на низкую околоземную орбиту (LEO) полезные грузы весом до 1,5 тонн, добавив, что это достижение является первым шагом на пути к достижению орбиты в 36 000 километров.

Он продолжил: «этот запуск стал поворотным моментом в истории иранской космонавтики и позволил побить рекорд по самому тяжёлому космическому грузу; этот груз включал орбитальный перелётный блок, спутник и исследовательскую полезную нагрузку, которые все успешно были выведены на орбиту; эта ракета-носитель сможет выводить спутники весом от 100 до 150 килограммов на очень дальние орбиты».

Хосейни Мунес упомянул о планах по модернизации ракеты-носителя «Симруг» и сказал, что возможности «Симруг», которая в настоящее время может выводить на орбиту полезную нагрузку весом 300 килограммов, в будущих версиях будут увеличены до 500 килограммов.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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