Первый день Авиашоу Киш 2024 прошёл при участии жителей Киша и туристов. В мероприятии, состоявшемся рядом с Международным выставочным залом Киша, приняли участие различные самолёты, включая истребители F-4 и F-14, беспилотники Mohajer и парашютисты. Авиашоу Киш 2024 продлится до 13 декабря и открыто для всех желающих.
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