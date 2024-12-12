Первый день Авиашоу Киш 2024 прошёл при участии жителей Киша и туристов. В мероприятии, состоявшемся рядом с Международным выставочным залом Киша, приняли участие различные самолёты, включая истребители F-4 и F-14, беспилотники Mohajer и парашютисты. Авиашоу Киш 2024 продлится до 13 декабря и открыто для всех желающих.