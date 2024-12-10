20-я международная авиационная и космическая выставка Ирана на острове Киш

20-я международная авиационная и космическая выставка Ирана открылась во вторник с участием генерала Азиза Насирзаде, министра обороны и поддержки вооруженных сил, на острове Киш.
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