Второй чемпионат Ирана по сидячему пляжному волейболу среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями

Второй чемпионат России по сидячему пляжному волейболу среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями состоялся в четверг в свободной экономической зоне Бандар-Энзели, провинция Гилян. В мужском турнире приняли участие 25 команд из разных регионов страны, которые на предварительном этапе будут соревноваться в восьми группах.
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