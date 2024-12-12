Второй чемпионат Ирана по сидячему пляжному волейболу среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями

Второй чемпионат России по сидячему пляжному волейболу среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями состоялся в четверг в свободной экономической зоне Бандар-Энзели, провинция Гилян. В мужском турнире приняли участие 25 команд из разных регионов страны, которые на предварительном этапе будут соревноваться в восьми группах.