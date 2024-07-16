Представитель МИД Ирана призвал мусульман раскрыть «террористическую идентичность Израиля»

Канаани опубликовал сообщение на своем аккаунте в «X» во вторник по случаю Ашуры, посвященного годовщине мученической кончины третьего шиитского имама, Имама Хосейна (А).

В своем послании представитель выразил соболезнования всем мусульманам всего мира в связи с мученической кончиной имама Хусейна, назвав его символом борьбы с тиранией, который не отступил перед лицом жестокости и угнетения.

Канаани призвал мусульман помочь восторжествовать культуре Ашуры и встать на путь имама Хусейна в отвержении тиранов, потребовав от них поддержки палестинских женщин и детей и раскрытия «злой и террористической идентичности Израиля и его преступных сторонников».