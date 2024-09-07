Российский деятель выразил поддержку распространению иранского традиционного вида спорта

«Такие встречи и презентация традиционных игр и состязаний являются очень важным элементом диалога культур», - сказал Киласов в беседе с корреспондентом ИРНА в Москве.

«Я думаю, что в ближайшее время, сейчас в России, принимаются законы о том, чтобы поднять статус традиционных игр, состязаний, или, как их называют в России, национальных видов спорта. И я думаю, что с этого момента диалог расширится, и в этом смысле мы получим в общем яркую платформу для взаимного обогащения», - отметил он.

По его словам, традиционные игры позволят сблизить культурные взгляды народов Ирана и России и укрепят их взаимоотношения.

В сентябре 2023 года национальная сборная Ирана по традиционным и богатырским видам спорта отправилась в Москву, где провела серию выступлений, познакомив россиян с этим видом спорта.