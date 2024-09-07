Россия подтвердила готовность к скорейшему урегулированию ситуации в Газе

«В ходе беседы основное внимание было уделено положению дел в зоне палестино-израильского противостояния на фоне продолжающихся интенсивных боевых действий и деградирующей гуманитарной ситуации в секторе Газа. При этом с российской стороны была подтверждена готовность продолжать политико-дипломатические усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития. Акцентирована важность оказания срочной помощи страдающим жителям анклава», - говорится в сообщении МИД РФ.

Как заявили в ведомстве, в ходе встречи отмечалось неизменность позиции в поддержку справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.

«Обсуждались также отдельные актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Констатирован обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-палестинских отношений и продолжение активных контактов, в том числе на политическом уровне», - отмечается в документе.