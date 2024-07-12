Галибаф: председательство РФ в БРИКС – хорошая возможность для развития российско-иранских отношений

Галибаф поблагодарил председателя Совета Федерации за приглашение принять участие в проходящем в Санкт-Петербурге Х Парламентском форуме БРИКС. "Я глубоко уверен, что в год председательства Российской Федерации в рамках БРИКС для нас появились большие возможности, чтобы использовать весь потенциал этого объединения, - отметил он. - И на самом деле мы отмечаем большой рост в рамках рабочих групп в рамках объединения БРИКС по всем вопросам, в том числе и экономическим, по вопросам безопасности, транзита и энергетики, за что мы вам признательны".

Х Парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.