12 июл. 2024 г., 15:50
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Галибаф: председательство РФ в БРИКС – хорошая возможность для развития российско-иранских отношений

12 июл. 2024 г., 15:50
??????? ID: 85537159
Галибаф: председательство РФ в БРИКС – хорошая возможность для развития российско-иранских отношений

Тегеран, 12 июля. ИРНА — Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко отметил рост в рамках рабочих групп в рамках объединения БРИКС по всем вопросам в год председательства Российской Федерации в рамках БРИКС.

Галибаф поблагодарил председателя Совета Федерации за приглашение принять участие в проходящем в Санкт-Петербурге Х Парламентском форуме БРИКС. "Я глубоко уверен, что в год председательства Российской Федерации в рамках БРИКС для нас появились большие возможности, чтобы использовать весь потенциал этого объединения, - отметил он. - И на самом деле мы отмечаем большой рост в рамках рабочих групп в рамках объединения БРИКС по всем вопросам, в том числе и экономическим, по вопросам безопасности, транзита и энергетики, за что мы вам признательны".

Х Парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.

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