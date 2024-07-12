Иран отверг «необоснованные обвинения» США о сотрудничестве с Йеменом

«Еще раз Исламская Республика Иран однозначно и решительно отвергает эти необоснованные обвинения», — говорится в письме. «Иран рассматривает эти обвинения как не что иное, как политическую программу Соединенных Штатов, призванную прикрыть и узаконить продолжающиеся акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Йемена».

«Исламская Республика Иран неоднократно давала понять, что не занимается деятельностью, противоречащей соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Политика Ирана по йеменскому кризису ясна и последовательна», говорится в письме.

«Иран выступает за мирное разрешение йеменского кризиса по дипломатическим каналам и подчеркивает свою приверженность морской безопасности и свободе судоходства. Тем не менее, факт остается фактом: Соединенные Штаты и их партнеры несут ответственность за грубое нарушение международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности, совершая акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Йемена. Соединенные Штаты не могут отрицать свою ответственность за все вопиющие нарушения, обвиняя другие суверенные государства», добавил Иравани.