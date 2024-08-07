Яхья Синвар избран главой политбюро ХАМАС

По данным телеканала "Аль-Джазира", 62-летний Яхья Синвар был главой движения ХАМАС в секторе Газа. Это решение было принято после гибели Исмаила Хании 31 июля в результате подлой и трусливой операции израильского режима в Тегеране.

Глава движения ХАМАС Яхья Ибрагим Хассан Синвар, известный как Абу Ибрагим, родился 29 октября 1962 года в секторе Газа. Он известен как основатель службы безопасности ХАМАС (МДЖД).

Армия обороны Израиля считает его главным виновником атаки 7 октября. Израильский режим объявил ликвидацию Синвара одной из целей войны против Газы, но пока ему это не удалось.

Он является одним из лидеров ХАМАС, которого США включили в свой список разыскиваемых лиц.