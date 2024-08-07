7 авг. 2024 г., 18:35
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Пезешкиан: Иран оставляет за собой право ответить на израильскую агрессию

7 авг. 2024 г., 18:35
??????? ID: 85561562
Пезешкиан: Иран оставляет за собой право ответить на израильскую агрессию

Тегеран, 7 августа. ИРНА - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика привержена миру и безопасности в регионе, но оставляет за собой право отреагировать на убийство Израилем Исмаила Хании на иранской земле.

Президент сделал это заявление во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выразил обеспокоенность по поводу возросшей напряженности в регионе после убийства политического лидера ХАМАС и призвал Иран проявлять сдержанность.

Пезешкиан сказал, что убийство Хании, которая была в Иране в качестве официального гостя, было попыткой сионистского режима Израиля еще больше разжечь пламя конфликта в регионе.

Он раскритиковал Соединенные Штаты и их западных союзников за поддержку преступлений, геноцида и убийств Израиля вместо того, чтобы осудить их.

Пезешкиан сказал, что Иран последовательно играл решающую роль в обеспечении «мира, стабильности и безопасности» в регионе и во всем мире, но подчеркнул право Исламской Республики дать должный ответ на акт агрессии со стороны Израиля.

«Соединенные Штаты и страны Запада поддерживают режим, который не придерживается ни одного международного права и правил и не воздерживается от каких-либо преступных действий в регионе, придерживаясь противоречивого и двойственного подхода», — сказал он.

Кроме того, добавил президент, «они призывают страны, ставшие объектом таких действий, воздержаться от ответа и проявить сдержанность».

Он предупредил, что до тех пор, пока сионистский режим, поддерживаемый Западом в политическом, финансовом и военном отношении, будет продолжать свои акты геноцида и террора в Газе и других местах, регион и мир не увидят стабильности, безопасности и мира.

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