Пезешкиан: Иран оставляет за собой право ответить на израильскую агрессию

Президент сделал это заявление во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выразил обеспокоенность по поводу возросшей напряженности в регионе после убийства политического лидера ХАМАС и призвал Иран проявлять сдержанность.

Пезешкиан сказал, что убийство Хании, которая была в Иране в качестве официального гостя, было попыткой сионистского режима Израиля еще больше разжечь пламя конфликта в регионе.

Он раскритиковал Соединенные Штаты и их западных союзников за поддержку преступлений, геноцида и убийств Израиля вместо того, чтобы осудить их.

Пезешкиан сказал, что Иран последовательно играл решающую роль в обеспечении «мира, стабильности и безопасности» в регионе и во всем мире, но подчеркнул право Исламской Республики дать должный ответ на акт агрессии со стороны Израиля.

«Соединенные Штаты и страны Запада поддерживают режим, который не придерживается ни одного международного права и правил и не воздерживается от каких-либо преступных действий в регионе, придерживаясь противоречивого и двойственного подхода», — сказал он.

Кроме того, добавил президент, «они призывают страны, ставшие объектом таких действий, воздержаться от ответа и проявить сдержанность».

Он предупредил, что до тех пор, пока сионистский режим, поддерживаемый Западом в политическом, финансовом и военном отношении, будет продолжать свои акты геноцида и террора в Газе и других местах, регион и мир не увидят стабильности, безопасности и мира.