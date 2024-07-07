7 июл. 2024 г., 18:08
??????? ID: 85532624
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Верховный муфтий России поздравил с избранием нового президента Ирана

7 июл. 2024 г., 18:08
??????? ID: 85532624
Верховный муфтий России поздравил с избранием нового президента Ирана

Тегеран, 7 июля, ИРНА - Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил поздравление Масуду Пезешкияну по случаю избрания Президентом Ирана.

В послании муфтия Равиля Гайнутдина Пезешкияну говорится: "От имени двадцатипятимилионной уммы России, от имени мусульманского духовенства нашей страны и от себя искренне и сердечно поздравляю Вас с избранием Президентом Исламской Республики Иран".

Он в этом послании подчеркнул: "Дружеские и добрососедские отношения России и Ирана насчитывают многолетнюю историю, а плодотворное и многогранное сотрудничество Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ олицетворяет наше общее стремление к единству мировой уммы и одновременно служит упрочению межгосударственных конструктивных связей на благо наших дружественных народов,  во имя мира и стабильности".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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