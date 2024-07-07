Верховный муфтий России поздравил с избранием нового президента Ирана

В послании муфтия Равиля Гайнутдина Пезешкияну говорится: "От имени двадцатипятимилионной уммы России, от имени мусульманского духовенства нашей страны и от себя искренне и сердечно поздравляю Вас с избранием Президентом Исламской Республики Иран".

Он в этом послании подчеркнул: "Дружеские и добрососедские отношения России и Ирана насчитывают многолетнюю историю, а плодотворное и многогранное сотрудничество Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ олицетворяет наше общее стремление к единству мировой уммы и одновременно служит упрочению межгосударственных конструктивных связей на благо наших дружественных народов, во имя мира и стабильности".