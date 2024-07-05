Процесс голосования во втором туре президентских выборов Ирана начался в России

Посольство Ирана в России на бульваре Новаторов в Москве в этот день принимает граждан Ирана.

Помимо Москвы, для граждан Ирана в России предусмотрены пять стационарных и передвижных избирательных участков, которые начали свою работу одновременно с Москвой.

В Санкт-Петербурге избирательный участок для голосования на президентских выборах открылся в Ассоциации международного сотрудничества Санкт-Петербурга по адресу Литейный проспект.

Генеральное консульство Ирана в Астрахани принимает граждан в здании генерального консульства (стационарный участок) и в морских портах Астрахани (передвижной участок).

Избирательные участки в ведении генерального консульства Исламской Республики Иран в Татарстане, Россия, также открылись в городе Казань в здании генерального консульства (стационарный участок) и в городе Чебоксары, Чувашская Республика (передвижной участок).