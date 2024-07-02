Эксперт описал предложенный Россией странам БРИКС механизм трансграничных платежей

В частности, недавно Россия через свое министерство финансов предложила странам БРИКС создать механизм трансграничных платежей на расчетной платформе BRICS Bridge. "Суть ее в том, что страны-участницы выпускают цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости национальных валют", сказал Хорос.

Механизм трансграничных платежей на расчетной платформе BRICS Bridge

"Используя созданные в альянсе финансовые инструменты (Новый банк развития и Пул валютных резервов), партнеры по объединению осуществляют в своих странах инфраструктурные проекты, опробывают соглашения по двустороннему обмену в местных валютах", сказал он.

Эксперт форума «Примаковские чтения» напомнил, что недавно Россия через свое министерство финансов предложила странам БРИКС создать механизм трансграничных платежей на расчетной платформе BRICS Bridge. "Суть ее в том, что страны-участницы выпускают цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости национальных валют. Это позволит увеличить скорость и снизить стоимость взаиморасчетов, обеспечить безопасность платежей и в конечном счете явится способом сохранения суверенитета от западной финансовой системы", пояснил он.

Растущий интерес к кооперации с БРИКС

Хорос сказал, что по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС, состоявшейся 10-11 июня 2024 года в Нижнем Новгороде министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что порядка 30 стран выражают намерение тесно сотрудничать с БРИКС.

По словам эксперта, растущий интерес ряда стран Юга и Востока к кооперации с БРИКС являются знаковыми явлениями в современной международной ситуации. "В странах БРИКС уже проживает более 40% мирового населения, на которые приходится более четверти мирового ВВП и более пятой части мировой торговли", отметил Хорос.

Ориентация стран БРИКС на защиту своих национальных интересов в условиях растущего давления Запада

"Совещание в Нижнем Новгороде подтвердило и конкретизировало ориентацию партнеров БРИКС на три магистральных направления в международных отношениях – политика и безопасность, экономика и финансы и гуманитарные связи", сказал он.

"Первое направление связано со стремлением членов альянса так же как его новых и потенциальных членов защитить свои национальные интересы в условиях растущего давления западной коалиции, прежде всего США любой ценой сохранить односторонний, прозападный характер глобализации. Но при этом деятельность БРИКС не носит блокового характера, оно не противоречит сохранению государственного суверенитета входящих в объединение стран и потому способствует утверждению именно многополярности, подразумевающей взаимоуважение, равенство, открытость, консенсус", подчеркнул эксперт.

Появление новых заявок на членство в БРИКС

"Процесс расширения альянса без всякого сомнения будет продолжаться", сказал он. — Является ли он своевременным? Да, потому что, он задан стремлением ряда стран Юга и Востока к поддержанию своего политического, экономического и социокультурного суверенитета».

"Другое дело, что полноценное вхождение в атмосферу и структуру сотрудничества в БРИКС для его новых членов будет постепенным, по мере определения и нащупывания наиболее оптимальных направлений сотрудничества как двусторонних, так и многосторонних", отметил он.