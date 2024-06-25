Хезболла атаковала сионистские базы

"Хезболла" Ливана в своем заявлении сообщила, что в поддержку народа Газы и в поддержку палестинского Сопротивления, а также в ответ на агрессию сионистского режима в районе Бекаа, она атаковала БПЛА казарму 91-й бригады сионистов в районе "Нахль Гайршум".

В этой беспилотной атаке место расположения сионистских военнослужащих было поражено, некоторые сионистские военнослужащие были ранены, и их казарма была охвачена огнем.

Хезболла в другом заявлении сообщила: "Наши бойцы в 15:10 обстреляли ракетами сионистскую базу "Бияд Блида".

Ливанское Исламское Сопротивление также сообщило об атаке на сионистскую базу "Баркат Рише".

С начала операции "Буря Аль-Аксы" палестинским Сопротивлением в секторе Газа против оккупантов, Ливанское Исламское Сопротивление также начало широкомасштабные операции на севере оккупированной Палестины, чтобы втянуть часть военной мощи оккупантов.

Средства массовой информации сионистского режима, признавая серьезные удары, нанесенные бойцами Исламского Сопротивления Ливана на север Израиля, заявили, что операции Хезболлы превратились в изматывающую войну и разгром еврейских поселений в этом регионе.